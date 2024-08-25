В Украине заработают 43 новых комплекса автофиксации нарушений ПДД

42 комплекса будут фиксировать превышение установленных ограничений скорости движения, а один - превышение установленных ограничений скорости движения и нарушение правил движения и остановки на полосе маршрутных транспортных средств.

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что с 26 августа на дорогах Украины заработают 43 комплекса автофиксации нарушений ПДД.

42 из них будут фиксировать превышение установленных ограничений скорости движения, один в г. Белая Церковь — превышение установленных ограничений скорости движения и нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.

Розташування приладів:

м. Львів

- вул. Любінська, 89, напрямок спрямування приладу

вул. Бабія

- вул. Богданівська, 44, напрямок спрямування приладу

вул. Пластова

- вул. Кульпарківська, 93, напрямок спрямування приладу

вул. Городоцька

- вул. Кульпарківська, 64-А, напрямок спрямування приладу вул. Садова

Львівська область

- на 62 км+177 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу

м. Мостиська

- на 648 км+242 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу

с. Дубина

- на 58 км+876 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу

м. Львів

- на 617 км+024 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу

с. Дуліби

- на 16 км+281 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу

с. Страдч

- на 13 км+317 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу

м. Львів

- на 71 км+630 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

- на 433 км+537 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу

м. Львів

м. Миколаїв

- просп. Центральний, 93,

напрямок спрямування приладу вул. Мала Морська

м. Рівне

- вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Федорова

- вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Захисників Маріуполя

- вул. Соборна, 416, напрямок спрямування приладу вул. Євгена Плужника

м. Черкаси

- вул. В’ячеслава Чорновола, 119, напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Сагайдачного

- вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Віталія Вергая

- вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Академіка Корольова

м. Біла Церква

- бульв. Олександрійський, 54, напрямок спрямування приладу вул. Фастівська

(+ порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів)

с. Білогородка, Бучанський р-н, Київська обл.

- вул. Володимирська (біля вул. Завальна, 2) напрямок спрямування приладу вул. Київська

Вінницька область

- на 417 км+514 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу

м. Вінниця

- на 368 км+580 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу

м. Вінниця

- на 368 км+488 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу

с-ще Літин

- на 307 км+084 автодороги М-21 напрямок спрямування приладу

м. Вінниця

Волинська область

- на 54 км+015 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу

с. Маньків

- на 142 км+324 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу

с. Княгининок

Івано-Франківська область

- на 224 км+687 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Ворохта

- на 260 км+135 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу

с-ще Делятин

- на 271 км+228 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ

- на 181 км+215 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу

с-ще Заболотів

- на 83 км+308 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу

м. Калуш

- на 233 км+618 автодороги H-09 напрямок спрямування приладу м. Яремче

Рівненська область

- на 325 км+770 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу

с. Кругле

- на 339 км+091 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу

м. Здолбунів

Тернопільська область

- на 48 км+821 автодороги Н-18 напрямок спрямування приладу

м. Івано-Франківськ

- на 12 км+205 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу

м. Тернопіль

- на 316 км+542 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу

м. Тернопіль

- на 154 км+464 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу

м. Тернопіль

Хмельницька область

- на 250 км+404 автодороги Н-25 напрямок спрямування приладу

м. Старокостянтинів

Одеська область

- на 20 км+980 автодороги М-28 напрямок спрямування приладу

м. Южне

Житомирська область

- на 247 км+239 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу

м. Рівне

Миколаївська область

- на 191 км+346 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу

м. Миколаїв

Загальна кількість комплексів фіксації від 26 серпня 2024 року — 308.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

— за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год — 340 грн;

— більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

З розташування всіх комплексів можна ознайомитись за посиланням.

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