В Житомирской области судили мошенника, который выманил 40 тысяч долларов у пенсионерки по схеме «ваша дочь в больнице после ДТП»

Мужчина проведет 7 лет за решеткой.

В Житомирской области осудили мошенника, который выманил 40 тысяч долларов у пенсионерки по схеме "ваша дочь в больнице после ДТП". Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчине назначили 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и взыскания свыше 1,1 млн грн морального и материального ущерба.

Осужденный со своими сообщниками разработали схему обмана 78-летней жительницы, матери двух дочерей. Сначала пенсионерке позвонила по телефону женщина и, выдав себя за дочь, сообщила, что попала в ДТП и находится в больнице.

Когда же потерпевшая попыталась уточнить подробнее, разговор с ней уже продолжил врач, который сказал, что дочь в очень тяжелом состоянии и требует неотложной операции, для которой немедленно нужны деньги.

Также спросил адрес проживания потерпевшей и заверил, что сейчас подъедет врач, которому нужно передать немалую сумму средств.

Находясь в стрессовом состоянии, женщина поверила мошенникам. Поэтому вскоре в дверь постучал приехавший на такси обвиняемый, она отдала ему все свои сбережения - 40 тысяч долларов, что в гривневом эквиваленте составляет более 1,1 млн грн.

Оправившись от стресса, потерпевшая позвонила одной из дочерей и выяснила, что с ними обоими все в порядке.

Свою вину осужденный признал и искренне раскаялся в содеянном.

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