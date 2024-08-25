Латвия усилила пограничный контроль товаров из рф и Беларуси

Усиленные меры контроля будут действовать до 23 февраля.

С 25 августа Продовольственно-ветеринарная служба Латвии ужесточила контроль за импортом товаров из рф и Беларуси на своих пограничных пунктах, передает Delfi.

Ужесточенные проверки осуществляются для минимизации рисков для здоровья людей и животных, а также для охраны окружающей среды от угроз, которые могут возникнуть через генетически модифицированные организмы.

Соответствующие проверки будут проводиться до 23 февраля 2025 года на основании анализа данных за период с 1 апреля по 31 июля 2024 года, который обнаружил продолжающиеся опасения по поводу безопасности этих товаров.

Эти результаты показали, что на контроль по-прежнему продолжают поступать партии продовольствия и кормов российского и белорусского происхождения, при этом сохраняются опасения по поводу их безвредности, особенно в начале нового сезона уборки урожая.

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