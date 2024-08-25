В МИД прокомментировали удар по Краматорску, в результате которого пострадали иностранные журналисты

Эти варварские военные преступления должны быть осуждены, преследованы и наказаны, - спикер МИД Георгий Тихий.

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Оккупанты нанесли удары по Краматорску, в результате чего пострадали иностранные журналисты. На обстрел отреагировал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий в соцсети X.

«Минувшей ночью очередной ужасный и умышленный российский удар обрушился на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в гостинице», – написал Тихий.

Спикер заявил, что прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны рф.

"Эти варварские военные преступления должны быть осуждены, преследованы и наказаны", - подчеркнул Тихий.

По данным ГСЧС, враг ударил по Краматорску ракетами «Искандер-М». В результате обстрела было частично разрушено двухэтажное здание отеля. Пострадали три журналиста - граждане Украины, США и Великобритании.

На месте атаки идет спасательно-поисковая операция.

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