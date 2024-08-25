У МЗС прокоментували удар по Краматорську, внаслідок якого постраждали іноземні журналісти

Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані, - речник МЗС Георгій Тихий.

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Окупанти завдали ударів по Краматорську, внаслідок чого постраждали іноземні журналісти. На обстріл відреагував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у соцмережі X.

«Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі», – написав Тихий.

Речник заявив, що прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни рф.

"Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані", - наголосив Тихий.

За даними ДСНС, ворог вдарив по Краматорську ракетами«Іскандер-М». У результаті обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю. Постраждали троє журналістів - громадяни України, США та Великої Британії.

На місці атаки триває рятувально-пошукова операція.

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