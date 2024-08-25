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У МЗС прокоментували удар по Краматорську, внаслідок якого постраждали іноземні журналісти

13:16, 25 серпня 2024
Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані, - речник МЗС Георгій Тихий.
У МЗС прокоментували удар по Краматорську, внаслідок якого постраждали іноземні журналісти
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Окупанти завдали ударів по Краматорську, внаслідок чого постраждали іноземні журналісти. На обстріл відреагував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у соцмережі X.

«Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі», – написав Тихий.

Речник заявив, що прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни рф.

"Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані", - наголосив Тихий.

За даними ДСНС, ворог вдарив по Краматорську ракетами«Іскандер-М». У результаті обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю. Постраждали троє журналістів - громадяни України, США та Великої Британії. 

На місці атаки триває рятувально-пошукова операція. 

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