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Які документи необхідні для виїзду за кордон на авто особистого користування

07:54, 26 серпня 2024
Перед поїздкою за кордон на власному автомобілі водію слід підготувати низку документів.
Які документи необхідні для виїзду за кордон на авто особистого користування
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Державна митна служба України нагадала, які документи необхідні для виїзду за кордон на авто особистого користування.

Перед поїздкою за кордон на власному автомобілі вам слід підготувати такі документи та відомості: 

- паспортні та інші документи, що дають право громадянам на виїзд з України і в'їзд в Україну; 

- розпізнавальний знак держави реєстрації на транспортному засобі; 

- відповідно до вимог країни, яку плануєте відвідати, водійське посвідчення національного або міжнародного зразка; 

- договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів «Зелена карта»; 

- державний реєстраційний номерний знак (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України); 

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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