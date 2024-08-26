Державна митна служба України нагадала, які документи необхідні для виїзду за кордон на авто особистого користування.
Перед поїздкою за кордон на власному автомобілі вам слід підготувати такі документи та відомості:
- паспортні та інші документи, що дають право громадянам на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- розпізнавальний знак держави реєстрації на транспортному засобі;
- відповідно до вимог країни, яку плануєте відвідати, водійське посвідчення національного або міжнародного зразка;
- договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів «Зелена карта»;
- державний реєстраційний номерний знак (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
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