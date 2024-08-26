Перед поїздкою за кордон на власному автомобілі водію слід підготувати низку документів.

Державна митна служба України нагадала, які документи необхідні для виїзду за кордон на авто особистого користування.

Перед поїздкою за кордон на власному автомобілі вам слід підготувати такі документи та відомості:

- паспортні та інші документи, що дають право громадянам на виїзд з України і в'їзд в Україну;

- розпізнавальний знак держави реєстрації на транспортному засобі;

- відповідно до вимог країни, яку плануєте відвідати, водійське посвідчення національного або міжнародного зразка;

- договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів «Зелена карта»;

- державний реєстраційний номерний знак (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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