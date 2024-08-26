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Як пенсіонерам оформити довідку про доходи онлайн: алгоритм дій

07:36, 26 серпня 2024
Довідку про доходи можна оформити онлайн через Портал Пенсійного фонду України або ж через Портал Дія.
Як пенсіонерам оформити довідку про доходи онлайн: алгоритм дій
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Міністерство соціальної політики України нагадало, як пенсіонерам оформити довідку про доходи не виходячи з дому.

Довідка про доходи пенсіонера може знадобитися для:

оформлення субсидії,

виїзду за кордон або переведення за кордон пенсійних виплат тощо.

Таку довідку можна оформити онлайн через Портал Пенсійного фонду України або ж через Портал Дія.

Щоб оформити довідку про доходи на Порталі ПФУ робимо такі кроки:

  1. На веб-порталі Фонду у правому верхньому кутку екрана натискаємо кнопку «Вхід» та проходимо авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обираємо опцію «Запит на отримання електронних документів»;
  3. У вікні, що відкривається, зі списку обираємо: «Довідка про доходи пенсіонера»;
  4. Заповнюємо обов’язкові поля форми:

- зазначаємо період, за який потрібно сформувати довідку,

- надаємо дозвіл на передачу та обробку персональних даних,

- натискаємо кнопку «Відправити до ПФУ»;

  1. Після надсилання запиту на отримання довідки на екрані з’явиться відповідне повідомлення;
  2. За результатами опрацювання заяви слідкуємо у розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).

Щоб оформити довідку про доходи пенсіонера через Дію робимо такі кроки:

  1. Авторизуємось у кабінеті громадянина на Порталі Дія за допомогою електронного підпису або BankID;
  2. У меню «Послуги» на порталі Дія обираємо: «Довідка про доходи пенсіонера».

Якщо відомості в реєстрі застрахованих осіб відсутні, послуга буде недоступна;

  1. Перевіряємо коректність даних у профілі користувача (оновлюємо їх за необхідності). Вказуємо період, за який потрібно отримати довідку, та надсилаємо запит.

За бажанням можна отримати довідку про доходи пенсіонера (ОК-5) із Реєстру застрахованих осіб офлайн.

Для цього треба звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

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