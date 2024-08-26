Як пенсіонерам оформити довідку про доходи онлайн: алгоритм дій

Міністерство соціальної політики України нагадало, як пенсіонерам оформити довідку про доходи не виходячи з дому.
Довідка про доходи пенсіонера може знадобитися для:
оформлення субсидії,
виїзду за кордон або переведення за кордон пенсійних виплат тощо.
Таку довідку можна оформити онлайн через Портал Пенсійного фонду України або ж через Портал Дія.
Щоб оформити довідку про доходи на Порталі ПФУ робимо такі кроки:
- зазначаємо період, за який потрібно сформувати довідку,
- надаємо дозвіл на передачу та обробку персональних даних,
- натискаємо кнопку «Відправити до ПФУ»;
Щоб оформити довідку про доходи пенсіонера через Дію робимо такі кроки:
Якщо відомості в реєстрі застрахованих осіб відсутні, послуга буде недоступна;
За бажанням можна отримати довідку про доходи пенсіонера (ОК-5) із Реєстру застрахованих осіб офлайн.
Для цього треба звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.
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