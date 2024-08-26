Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн: алгоритм действий

Министерство социальной политики Украины напомнило, как пенсионерам оформить справку о доходах не выходя из дома.
Справка о доходах пенсионера может понадобиться для:
оформление субсидии,
выезда за границу или перевод за границу пенсионных выплат и т.п.
Такую справку можно оформить онлайн через Портал Пенсионного фонда Украины или через Портал Дія.
Чтобы оформить справку о доходах на Портале ПФУ, делаем следующие шаги:
- отмечаем период, за который нужно сформировать справку,
- предоставляем разрешение на передачу и обработку персональных данных,
- нажимаем кнопку «Отправить в ПФУ»;
Чтобы оформить справку о доходах пенсионера через Дію, делаем следующие шаги:
Если сведения отсутствуют в реестре застрахованных лиц, услуга будет недоступна;
По желанию можно получить справку о доходах пенсионера (ОК-5) из Реестра застрахованных офлайн.
Для этого нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
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