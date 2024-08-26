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Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн: алгоритм действий

07:36, 26 августа 2024
Справку о доходах можно оформить онлайн через Портал Пенсионного фонда Украины или через Портал Дія.
Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн: алгоритм действий
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Министерство социальной политики Украины напомнило, как пенсионерам оформить справку о доходах не выходя из дома.

Справка о доходах пенсионера может понадобиться для:

оформление субсидии,

выезда за границу или перевод за границу пенсионных выплат и т.п.

Такую справку можно оформить онлайн через Портал Пенсионного фонда Украины или через Портал Дія.

Чтобы оформить справку о доходах на Портале ПФУ, делаем следующие шаги:

  1. На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажимаем кнопку «Вход» и проходим авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбираем опцию «Запрос на получение электронных документов»;
  3. В открывающемся окне из списка выбираем: «Справка о доходах пенсионера»;
  4. Заполняем обязательные поля формы:

- отмечаем период, за который нужно сформировать справку,

- предоставляем разрешение на передачу и обработку персональных данных,

- нажимаем кнопку «Отправить в ПФУ»;

  1. После отправки запроса на получение справки на экране появится ответное сообщение;
  2. По результатам обработки заявления следим в разделе «Мои обращения» (на панели слева).

Чтобы оформить справку о доходах пенсионера через Дію, делаем следующие шаги:

  1. Авторизируемся в кабинете гражданина на Портале Дія с помощью электронной подписи или BankID;
  2. В меню «Услуги» на портале Дія выбираем: «Справка о доходах пенсионера».

Если сведения отсутствуют в реестре застрахованных лиц, услуга будет недоступна;

  1. Проверяем корректность данных в пользовательском профиле (обновляем их при необходимости). Указываем период, за который нужно получить справку, и посылаем запрос.

По желанию можно получить справку о доходах пенсионера (ОК-5) из Реестра застрахованных офлайн.

Для этого нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

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