Благотворитель, внесенный в Реестр волонтеров, имеет право не подавать декларацию при отсутствии других оснований для представления такой декларации.

Налоговая служба в Луганской области напоминает, когда волонтер должен подавать годовую декларацию.

Отмечается, что согласно пп. "б" пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса Украины в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включается сумма (стоимость) благотворительной помощи, в частности полученной благотворителями - физическими лицами, внесенными в Реестр волонтеров антитеррористической операции и/или осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии рф (далее - Реестр волонтеров) в порядке, определенном Законом Украины от 05 июля 2012 года № 5073-VI "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" с изменениями и дополнениями (далее - Закон N 5073), для предоставления благотворительной пособия в пользу лиц, определенных в подпунктах "а" и "в" пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 НКУ (непосредственно таким лицам или через Министерство обороны Украины, Главное управление Национальной гвардии Украины, Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины, Администрацию Государственной пограничной службы Украины, Министерство внутренних дел Украины, Национальную полицию Украины, Управление государственной охраны Украины, Администрацию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, через органы управления других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, их соединение, воинские части, подразделения, учреждения или организации, содержащиеся за счет средств государственного бюджета), в размере, фактически использованном на такие цели и на возмещение документально подтвержденных расходов таких благотворителей, связанных с предоставлением указанной благотворительной помощи.

Положение пп. "б" пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 НКУ применяются к благотворительной помощи, полученной указанными благотворителями - физическими лицами в отчетном налоговом году, предшествующей году внесения физического лица в Реестр волонтеров;

Указанные в пп. "б" пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 НКУ доходы не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщиков до 31 декабря включительно года, следующего за годом, в котором завершено проведение антитеррористической операции и/или прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение в Украине, и/или завершено осуществление мероприятий по обеспечению государственной сохранности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф.

В то же время п. 179.2 ст. 179 НКУ определены случаи, в которых обязанность налогоплательщика относительно представления Декларации считается исполненной и Декларация не подается, кроме случаев, когда представление Декларации прямо предусмотрено НКУ, если, в частности, такой налогоплательщик получал:

доходы, в том числе иностранные доходы, согласно разд. IV НКУ не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода.

В случае если налогоплательщик обязан подавать Декларацию в соответствии с другими положениями НКУ, то в ней наряду с другими доходами указываются доходы, предусмотренные п. 179.2 ст. 179 НКУ.

Учитывая изложенное, благотворитель - физическое лицо, внесенный в Реестр волонтеров в порядке, определенном Законом N 5073, имеет право не подавать Декларацию при отсутствии других оснований для представления такой декларации.

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