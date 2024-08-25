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Коли волонтер має подавати річну декларацію

13:34, 25 серпня 2024
Благодійник, внесений до Реєстру волонтерів, має право не подавати декларацію за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації.
Коли волонтер має подавати річну декларацію
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Податкова служба у Луганській області нагадує, коли волонтер має подавати річну декларацію.

Зазначається, що згідно з пп. "б" пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума (вартість) благодійної допомоги, зокрема отриманої благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф (далі - Реєстр волонтерів) в порядку, визначеному Законом України від 05 липня 2012 року № 5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації" із змінами та доповненнями (далі - Закон N 5073), для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпунктах "а" та "в" пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Національну поліцію України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.

Положення пп. "б" пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ застосовуються до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками - фізичними особами у звітному податковому році, що передує року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів;

Зазначені у пп. "б" пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня включно року, наступного за роком, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан в Україні, та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф. 

Водночас п. 179.2 ст. 179 ПКУ визначено випадки, в яких обов'язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, крім випадків, коли подання Декларації прямо передбачено ПКУ, якщо, зокрема, такий платник податку отримував:

  • доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу.

У разі якщо платник податку зобов'язаний подавати Декларацію відповідно до інших положень ПКУ, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені п. 179.2 ст. 179 ПКУ.

Враховуючи викладене, благодійник - фізична особа, внесений до Реєстру волонтерів в порядку, визначеному Законом N 5073, має право не подавати Декларацію за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації.

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