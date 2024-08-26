Какие документы необходимы для выезда за границу на авто личного пользования

Перед поездкой за границу на собственном автомобиле водителю следует подготовить ряд документов.

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Государственная таможенная служба Украины напомнила, какие документы необходимы для выезда за границу на автомобили личного пользования.

Перед поездкой за границу на вашем автомобиле вам следует подготовить следующие документы и сведения:

- паспортные и другие документы, дающие право гражданам на выезд из Украины и въезд в Украину;

- опознавательный знак государства регистрации на транспортном средстве;

- в соответствии с требованиями страны, которую планируете посетить, водительское удостоверение национального или международного образца;

- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта»;

- государственный регистрационный номерной знак (индивидуальный номерной знак действует только территории Украины);

– свидетельство о регистрации транспортного средства.

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