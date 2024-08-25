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Латвія посилила прикордонний контроль товарів із рф та Білорусі

14:28, 25 серпня 2024
Посилені заходи контролю діятимуть до 23 лютого.
Латвія посилила прикордонний контроль товарів із рф та Білорусі
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З 25 серпня Продовольчо-ветеринарна служба Латвії посилила контроль за імпортом товарів з рф та Білорусі на своїх прикордонних пунктах, передає Delfi.

Посилені перевірки здійснюються для мінімізації ризиків для здоров'я людей і тварин, а також для охорони навколишнього середовища від загроз, які можуть виникнути через генетично модифіковані організми.

Відповідні перевірки будуть проводитися до 23 лютого 2025 року на підставі аналізу даних за період з 1 квітня до 31 липня 2024 року, який виявив триваючі побоювання з приводу безпеки цих товарів.

Ці результати показали, що на контроль, як і раніше, продовжують надходити партії продовольства та кормів російського та білоруського походження, при цьому зберігаються побоювання з приводу їхньої нешкідливості, особливо на початку нового сезону збирання врожаю.

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