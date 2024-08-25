На Житомирщині судили шахрая, який виманив 40 тисяч доларів у пенсіонерки за схемою «ваша донька у лікарні після ДТП»

Чоловік проведе 7 років за ґратами.

На Житомирщині засудили шахрая, який виманив 40 тисяч доларів у пенсіонерки за схемою "ваша донька у лікарні після ДТП". Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловіку призначили 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та стягнення понад 1,1 млн грн моральної і матеріальної шкоди.

Засуджений зі своїми спільниками розробили схему обману 78-річної жительки, матері двох доньок. Спершу пенсіонерці зателефонувала жінка та, видавши себе за доньку, повідомила, що потрапила у ДТП і перебуває у лікарні.

Коли ж потерпіла спробувала уточнити детальніше, розмову з нею вже продовжив «лікар», який сказав, що донька у дуже важкому стані та потребує невідкладної операції, для якої негайно треба гроші.

Також запитав адресу проживання потерпілої та запевнив, що зараз під’їде лікар, якому треба передати чималу суму коштів.

Перебуваючи у стресовому стані, жінка повірила шахраям. Тому коли незабаром у двері постукав обвинувачений, який приїхав на таксі, вона віддала йому усі свої збереження - 40 тисяч доларів, що у гривневому еквіваленті становить понад 1,1 млн грн.

Оговтавшись від стресу, потерпіла зателефонувала до однієї з доньок та з’ясувала, що з ними обома усе гаразд.

Свою вину засуджений визнав та щиро розкаявся у скоєному.

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