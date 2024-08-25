Какие документы предоставляются потребителю при покупке техники, подлежащей гарантийному ремонту — список

Производитель или продавец обязан вместе с расчетным документом предоставить эксплуатационные документы на товар, содержащий гарантийный талон и информацию о товаре.

Фото: dpss.gov.ua

Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, какие документы предоставляются потребителю при покупке техники, подлежащей гарантийному ремонту.

Стиральные машины, холодильники, ноутбуки, планшеты, посудомоечная машина и т.п. – все это технически сложные бытовые товары, полный перечень которых утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2023 г. № 1251

Эти товары подлежат обязательному гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене. А значит, производитель или продавец обязан вместе с расчетным документом предоставить эксплуатационные документы на товар, содержащие гарантийный талон и информацию о товаре.

Что именно должно быть в этих документах:

- наименование товара, модель, серийный номер,

- дата изготовления товара,

- основные потребительские свойства,

- характеристики товара,

- правила и условия хранения и безопасного использования товара,

- гарантийные обязательства, предоставленные производителем (продавцом) по товару,

- гарантийный срок,

- срок службы товара,

- в случае необходимости сведения о действиях потребителя по истечении срока службы товара и о возможных последствиях невыполнения таких действий,

- наименование и адрес производителя (или импортера), наименование и адрес сервисного центра,

- информацию о товаре, который при определенных условиях может оказать опасное влияние на жизнь, здоровье и имущество потребителя, и о возможных последствиях такого влияния.

Эксплуатационные документы на товар предоставляются потребителю в бумажной или электронной форме через официальный сайт производителя не позднее момента передачи товара.

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