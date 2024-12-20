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В Instagram можна буде змінити одяг або фон у відео за допомогою штучного інтелекту

19:49, 20 грудня 2024
Функція може змінювати одяг, задній фон і додавати деталі — наприклад, золотий ланцюг на шию.
В Instagram можна буде змінити одяг або фон у відео за допомогою штучного інтелекту
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Користувачі Instagram зможуть користуватися інстументами штучного інтелекту, щоб змінювати одяг або фон у відео. Технологія Movie Gen для редагування контенту з’явиться у 2025 році. Про це повідомив генеральний директор Instagram Адам Моссері.

Вказується, що технологія Movie Gen на основі штучного інтелекту допоможе користувачам перетворювати свої фото та відео без навичок редагування та сторонніх застосунків. Функція може змінювати одяг, задній фон і додавати деталі — наприклад, золотий ланцюг на шию.

Презентуючи Movie Gen, Моссері «переодягнувся» у шкіряну куртку, «побував» у Парижі та в засніженому лісі, а в одному з кадрів став виглядати як лялька з фетру. При цьому Movie Gen не спотворила фон і предмети гардероба, коли Моссері активно рухав руками.

Інструмент працює на базі моделі Movie Gen, яку Meta представила в жовтні 2024 року.

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