В Instagram можно будет изменить одежду или фон в видео с помощью искусственного интеллекта

Функция может изменять одежду, задний фон и добавлять детали – например, золотую цепь на шею.

Пользователи Instagram смогут пользоваться инструментами искусственного интеллекта, чтобы изменять одежду или фон в видео. Технология Movie Gen для редактирования контента появится в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор Instagram Адам Моссери.

Указывается, что технология Movie Gen на основе искусственного интеллекта поможет пользователям преобразовывать свои фото и видео без редактирования и посторонних приложений. Функция может изменять одежду, задний фон и добавлять детали – например, золотую цепь на шею.

Представляя Movie Gen, Моссери «переоделся» в кожаную куртку, «побывал» в Париже и в заснеженном лесу, а в одном из кадров стал выглядеть как кукла из фетра. При этом Movie Gen не обезобразила фон и предметы гардероба, когда Моссери активно двигал руками.

Инструмент работает на базе модели Movie Gen, которую представила Meta в октябре 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.