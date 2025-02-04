Чи оплачується лікарняний працівнику на роботі за сумісництвом — відповідь Держпраці

У чому різниця в оплаті суміснику лікарняного за рахунок роботодавця та ПФУ.

Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи оплачується лікарняний працівнику на роботі за сумісництвом.

Зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів роботодавця (перші 5 днів) нараховується і виплачується за всіма місцями роботи (і за основним, і за сумісництвом).

Допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Пенсійного фонду (починаючи з 6 дня) надається за основним місцем роботи (діяльності) або за місцем роботи за сумісництвом.

Раніше ми повідомляли, коли роботодавець може відмовити в оплаті лікарняних.

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