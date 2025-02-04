Оплачивается ли больничный работнику на работе по совместительству — ответ Гоструда

В чем разница в оплате совместителю больничного за счет работодателя и ПФУ.

Юго-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, оплачивается ли больничный работнику на работе по совместительству.

В частности, пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (первые 5 дней) начисляется и выплачивается по всем местам работы (и по основному, и по совместительству).

Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств Пенсионного фонда (начиная с 6 дня) предоставляется по основному месту работы (деятельности) или по месту работы по совместительству.

Раньше мы сообщали, когда работодатель может отказать в оплате больничных.

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