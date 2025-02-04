Оплачивается ли больничный работнику на работе по совместительству — ответ Гоструда

Юго-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, оплачивается ли больничный работнику на работе по совместительству.
В частности, пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (первые 5 дней) начисляется и выплачивается по всем местам работы (и по основному, и по совместительству).
Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств Пенсионного фонда (начиная с 6 дня) предоставляется по основному месту работы (деятельности) или по месту работы по совместительству.
Раньше мы сообщали, когда работодатель может отказать в оплате больничных.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.