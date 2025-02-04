Законопроект о переносе срока прохождения ВВК пока не будет рассматриваться в Раде, — Александр Федиенко

По словам Александра Федиенко, законопроект о переносе срока прохождения ВЛК для ограничено пригодных еще не прошел все инстанции.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Федиенко сообщил о регистрации законопроекта, согласно которому граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно пригодными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности.

4 февраля Александр Федиенко заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не будет рассматривать законопроект о переносе сроков прохождения ВВК, поскольку он пока еще не прошел все инстанции в парламенте.

«Если открыть карточку законопроекта, можно увидеть, что не все инстанции он прошел. Учитывая это и действующий регламент парламента, на мой взгляд, указанный законопроект не будет рассмотрен», – сказал нардеп.

Также он добавил, что на совместном совещании при участии ОП, Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил «договорились, что будет направлена ​​соответствующая директива в ТЦК, чтобы не штрафовать тех, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля, и не объявлять их в розыск».

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что срок прохождения военно-врачебной комиссии нужно продлить минимум на три месяца, чтобы все военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными, успели ее пройти. Сейчас ограниченно годные должны пройти ВВК до 4 февраля. Впоследствии Верещук сообщила, что срок для прохождения ВВК ограниченно годными могут продлить до июня.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая 2024 года вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом как закон законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

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