Законопроект про перенесення терміну проходження ВЛК поки не розглядатимуть у Раді, — Олександр Федієнко

За словами Олександра Федієнка, законопроект про перенесення терміну проходження ВЛК для обмежено придатних ще не пройшов всі інстанції.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Федієнко повідомив про реєстрацію законопроекту, за яким громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності.

4 лютого Олександр Федієнко заявив, що Верховна Рада найближчим часом не розглядатиме законопроект про перенесення термінів проходження ВЛК, оскільки він наразі ще не пройшов всі інстанції в парламенті.

«Якщо відкрити карточку законопроекту, можна побачити що не всі інстанції він пройшов. Враховуючи це та діючий регламент парламенту, на мій погляд, вказаний законопроект не буде розглянуто», - сказав нардеп.

Також він додав, що на спільній нараді за участі ОП, Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил «домовились, що буде надіслано відповідну директиву до ТЦК, щоб не штрафувати тих осіб, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошувати їх у розшук».

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти. Наразі обмежено придатні повинні пройти ВЛК до 4 лютого. Згодом Верещук повідомила, що термін для проходження ВЛК обмежено придатними можуть продовжити до червня.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

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