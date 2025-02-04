Поліція шукає організаторів несанкціонованих автоперегонів поблизу Тернополя

Відео події з'явилося у соцмережах.

Поліцейські встановлюють організаторів несанкціонованих автоперегонів, які відбулися поблизу Тернополя. Відео події з'явилося у соцмережах.

Як повідомили у місцевій поліції, дану інформацію внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

«Правоохоронці встановлюють організаторів заходу з метою притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст. 185-1 (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - зазначили у поліції.

Ця стаття передбачає відповідальність за проведення заходів без належного погодження з органами місцевої влади чи іншими уповноваженими органами.

Наразі триває перевірка за результатами якої буде надано правову кваліфікацію даній події.

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