Полиция ищет организаторов несанкционированных автогонок вблизи Тернополя

Полицейские устанавливают организаторов несанкционированных автогонок, которые прошли вблизи Тернополя. Видео события появилось в соцсетях.
Как сообщили в местной полиции, данную информацию внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и другие происшествия.
«Правоохранители устанавливают организаторов мероприятия с целью привлечения их к административной ответственности по ст. 185-1 (нарушение порядка организации и проведения собрания, митингов, уличных походов и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях», - отметили в полиции.
Эта статья предусматривает ответственность за проведение мероприятий без надлежащего согласования с органами местной власти или другими уполномоченными органами.
В настоящее время идет проверка по результатам которой будет предоставлена правовая квалификация данного события.
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