В Пенсионном фонде опровергли распространенную в медиа информацию о корректировке пенсий по возрастным категориям

Информация о корректировке пенсий по возрастным категориям – это фейк, отметили в ПФУ.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в онлайн-медиа распространили информацию, что с февраля 2025 года размер пенсий вроде бы будет откорректирован и они увеличатся почти в полтора раза.

В частности, сообщалось, что для получения обновленных выплат, пенсионеры в зависимости от их возрастной категории (50-55, 55-65, 65-70, более 70 лет) должны перейти по ссылке и узнать сумму корректировки.

«Будьте внимательны – это манипуляция! Она призвана побуждать доверчивых пользователей перейти по ссылке, где пройдет дальнейшая регистрация на закрытые информационные каналы и фишинговые действия.

Чтобы не стать жертвами мошенников, призываем ради своей безопасности ни в коем случае не переходить и НЕ ОТКРЫВАТЬ такие ссылки», - подчеркнули в Пенсионном фонде.

В ПФУ указывают, что перерасчеты пенсионных выплат в связи с изменениями в законодательстве производятся без дополнительного обращения граждан: не нуждаются в заполнении данных, тем более с учетом такого распределения.

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