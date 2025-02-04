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Изюмский отдел Миграционной службы временно прекратил работу после ракетного удара

15:08, 4 февраля 2025
О возобновлении работы территориального подразделения сообщат дополнительно.
Изюмский отдел Миграционной службы временно прекратил работу после ракетного удара
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Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Изюмский отдел Миграционной службы Харьковской области временно не работает в связи с ракетными обстрелами.

«Административные услуги, предоставляемые независимо от зарегистрированного места жительства, Вы можете получить в любом подразделении по месту фактического обращения», - говорится в заявлении.

Также там добавили, что о возобновлении работы территориального подразделения дополнительно будет уведомлено.

Еще для граждан назвали телефоны для справок: (057)725-37-63, (057)705-52-80, (098)282-33-53

Напомним, в результате вражеского обстрела частично разрушен офис Изюмского отдела Государственной исполнительной службы в Изюмском районе Харьковской области Восточного межрегионального управления Минюста.

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Изюм

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