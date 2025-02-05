Украинцам напомнили, как обменять водительское удостоверение в сервисном центре МВД

МВД Украины напомнило, как получить услугу обмена водительского удостоверения в сервисном центре МВД.
Отмечается, что граждане могут обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации. Но перед этим необходимо произвести предварительную запись.
Водителям нужно взять с собой необходимые документы: паспорт, копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, удостоверение подлежащего обмену водителя.
«Получить водительское удостоверение на новом бланке можно в день обращения в сервисный центр МВД», - сказано в сообщении.
После получения нового водительского документа будет отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дія.
В МВД добавляют, что ориентировочная стоимость — 572 грн, не считая банковской комиссии.
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