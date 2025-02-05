Українцям нагадали, як обміняти посвідчення водія у сервісному центрі МВС

Для обміну посвідчення водія громадяни можуть звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації.

Фото: mvs.gov.ua

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МВС України нагадало, як отримати послугу обміну посвідчення водія у сервісному центрі МВС.

Зазначається, що громадяни можуть звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації. Але перед цим необхідно здійснити попередній запис.

Водіям треба взяти з собою необхідні документи: паспорт, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, посвідчення водія, що підлягає обміну.

«Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС», - сказано у повідомленні.

Після отримання нового водійського, документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку Дія.

У МВС додають, що орієнтовна вартість — 572 грн, не враховуючи банківську комісію.

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