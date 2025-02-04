Ізюмський відділ Міграційної служби тимчасово припинив роботу після ракетного удару

Про відновлення роботи територіального підрозділу повідомлять додатково.

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Державна міграційна служба України повідомила, що Ізюмський відділ Міграційної служби Харківської області тимчасово не працює у зв’язку з ракетним обстрілом.

«Адміністративні послуги, що надаються незалежно від зареєстрованого місця проживання, Ви можете отримати у будь-якому підрозділі за місцем фактичного звернення», - сказано у заяві.

Також там додали, що про відновлення роботи територіального підрозділу додатково буде повідомлено.

Ще для громадян назвали телефони для довідок : (057)725-37-63, (057)705-52-80, (098)282-33-53.

Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу частково зруйновано офіс Ізюмського відділу Державної виконавчої служби в Ізюмському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Мін’юсту.

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