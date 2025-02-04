У Пенсійному фонді заперечили поширену в медіа інформацію про коригування пенсій за віковими категоріями

Інформація про коригування пенсій за віковими категоріями – це фейк, наголосили у ПФУ.

У Пенсійному фонді України повідомили, що в онлайн-медіа поширили інформацію, що з лютого 2025 року розмір пенсій начебто буде відкореговано і вони збільшаться майже в півтора рази.

Зокрема, повідомлялося, що для отримання оновлених виплат, пенсіонери, залежно від їх вікової категорії (50-55, 55-65, 65-70, понад 70 років) мають перейти за посиланням та дізнатись про суму коригування.

«Будьте уважні – це маніпуляція! Вона покликана спонукати довірливих користувачів перейти за посиланням, де відбудеться подальша реєстрація на закриті інформаційні канали та фішингові дії.

Щоб не стати жертвами шахраїв, закликаємо задля своєї безпеки у жодному разі не переходити та НЕ ВІДКРИВАТИ такі посилання», - наголосили у Пенсійному фонді.

У ПФУ вказують, що перерахунки пенсійних виплат у зв’язку зі змінами в законодавстві проводяться без додаткового звернення громадян: не потребують заповнення даних, тим більше з урахуванням такого розподілу.

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