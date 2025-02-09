В Google Messages можна буде видаляти повідомлення після їх надсилання — що відомо

Користувачі Android можуть отримати нову кнопку для видалення повідомлень, якої раніше не було.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Користувачі Android зможуть видаляти повідомлення після їх надсилання в Google Messages. Про це повідомляє Tom's Guide.

Зараз видалення повідомлення працює тільки для власних чатів користувача, але все ще залишає його видимим для всіх інших учасників.

Однак незабаром всі видалені повідомлення будуть замінені текстом, у якому йдеться: «Повідомлення видалено його автором».

Звісно, нововведення буде обмежено чатами RCS, а не SMS. У рядках коду також не згадується обмеження за часом видалення, але цілком імовірно, що не можна буде видаляти повідомлення нескінченно.

Видання вказує, що видалення відправлених текстів — це функція з профілю RCS Universal 2.7, випущеного в червні минулого року. Тож передбачається, що компанія готує Google Message до підтримки нового стандарту за допомогою цієї та, ймовірно, інших функцій.

Ці додаткові функції включають стандартизовані відповіді та реакції, а також пропонують поліпшену звітність про спам, додає видання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.