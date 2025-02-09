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В Google Messages можно будет удалять сообщения после отправки — что известно

20:30, 9 февраля 2025
Пользователи Android могут получить новую кнопку для удаления сообщений, которой раньше не было.
В Google Messages можно будет удалять сообщения после отправки — что известно
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Пользователи Android смогут удалять сообщения после отправки в Google Messages. Об этом сообщает Tom's Guide.

Сейчас удаление сообщения работает только для собственных чатов пользователя, но все еще оставляет его видимым всем остальным участникам.

Однако вскоре все удаленные сообщения будут заменены текстом, в котором говорится: «Сообщение удалено автором».

Конечно, нововведение будет ограничено чатами RCS, а не SMS. В строках кода также не упоминается ограничение по времени удаления, но, по всей вероятности, нельзя будет удалять сообщение бесконечно.

Издание указывает, что удаление отправленных текстов – это функция из профиля RCS Universal 2.7, выпущенного в июне прошлого года. Предполагается, что компания готовит Google Message к поддержке нового стандарта с помощью этой и, вероятно, других функций.

Эти дополнительные функции включают в себя стандартизированные ответы и реакции, а также предлагают улучшенную отчетность о спаме, добавляет издание.

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