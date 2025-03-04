Пільги на оплату комуналки для багатодітних сімей — які документи потрібно подати

Документи до Пенсійного фонду можна подати особисто, поштою або ж онлайн.

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У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Луганській області розповіли, які документи потрібні багатодітним сім'ям, щоб оформити пільги на оплату комунальних послуг.

Зокрема, багатодітна сім'я має подати такі документи:

Заяву про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

Паспорт;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

Посвідчення «Багатодітної сім’ї»;

Декларації про доходи сім’ї пільговика;

Довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення або кухонного вогнища на твердому паливі (у разі оформлення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу).

Багатодітна сім'я може подати документи до Пенсійного фонду України для призначення пільги або житлової субсидії в один зі способів:

Особисто, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;

Поштою – на адресу органу ПФУ;

Онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».

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