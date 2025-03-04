Льготы на оплату коммуналки для многодетных семей — какие документы нужно подать

19:22, 4 марта 2025
Документы в Пенсионный фонд можно подать лично, по почте или онлайн.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области рассказали, какие документы необходимы многодетным семьям для оформления льгот на оплату коммунальных услуг.
В частности, многодетная семья должна предоставить следующие документы:
- Заявление о предоставлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- Паспорт;
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКН);
- Удостоверение «Многодетная семья»;
- Декларацию о доходах семьи льготника;
- Справку о наличии в жилом помещении печного отопления или кухонного очага на твердом топливе (в случае оформления льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа).
Многодетная семья может подать документы в Пенсионный фонд Украины для назначения льготы или жилищной субсидии одним из следующих способов:
- Лично, обратившись в выбранный сервисный центр ПФУ либо к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;
- По почте – на адрес органа ПФУ;
- Онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через портал «Дія».
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