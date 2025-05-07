Комунальні пільги для військових – хто з родичів може подати заяву замість захисника

Мінсоцполітики роз’яснило, як родині військового оформити пільги за нього.

Фото: msp.gov.ua

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Міністерство соціальної політики України пояснило, що члени сім’ї військовослужбовців мають право подати заяву на пільги з оплати житлово-комунальних послуг замість самих військових, якщо ті не можуть це зробити особисто через службу на фронті, поранення, інвалідність чи неможливість скористатися е-сервісами Пенсійного фонду.

Зокрема, заяву можуть подати дружина чи чоловік військовослужбовця, непрацездатні батьки, повнолітні неодружені діти з інвалідністю II групи з дитинства, а також особи, які доглядають за інвалідами війни I групи, за умови спільного проживання та відсутності шлюбу в отримувача пільги.

Для оформлення пільги необхідно подати:

заяву про внесення до Реєстру пільговиків,

заяву на надання пільг або спрощену комбіновану заяву,

копію посвідчення ветерана,

копію податкової картки,

документ, що підтверджує фактичне місце проживання (за потреби).

У заяві також потрібно вказати банківські реквізити військовослужбовця, як отримувача пільги. Пенсійний фонд самостійно збирає решту необхідної інформації завдяки цифровим обмінам із держреєстрами.

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