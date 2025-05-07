Коммунальные льготы для военных – кто из родственников может подать заявление вместо защитника

Минсоцполитики разъяснило, как семье военного оформить льготы за него.

Фото: msp.gov.ua

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Министерство социальной политики Украины объяснило, что члены семьи военнослужащих имеют право подать заявление на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг вместо самих военных, если те не могут это сделать лично из-за службы на фронте, ранения, инвалидности или невозможности воспользоваться е-сервисами Пенсионного фонда.

В частности, заявление могут подать жена или муж военнослужащего, нетрудоспособные родители, совершеннолетние неженатые дети с инвалидностью II группы с детства, а также лица, ухаживающие за инвалидами войны I группы, при условии совместного проживания и отсутствия брака у получателя льготы.

Для оформления льготы необходимо подать:

заявление о внесении в Реестр льготников,

заявление на предоставление льгот или упрощенное комбинированное заявление,

копию удостоверения ветерана,

копию налоговой карточки,

документ, подтверждающий фактическое место жительства (при необходимости).

В заявлении также нужно указать банковские реквизиты военнослужащего, как получателя льготы. Пенсионный фонд самостоятельно собирает остальную необходимую информацию благодаря цифровым обменам с госреестрами.

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