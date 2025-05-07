Коммунальные льготы для военных – кто из родственников может подать заявление вместо защитника

Министерство социальной политики Украины объяснило, что члены семьи военнослужащих имеют право подать заявление на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг вместо самих военных, если те не могут это сделать лично из-за службы на фронте, ранения, инвалидности или невозможности воспользоваться е-сервисами Пенсионного фонда.
В частности, заявление могут подать жена или муж военнослужащего, нетрудоспособные родители, совершеннолетние неженатые дети с инвалидностью II группы с детства, а также лица, ухаживающие за инвалидами войны I группы, при условии совместного проживания и отсутствия брака у получателя льготы.
Для оформления льготы необходимо подать:
В заявлении также нужно указать банковские реквизиты военнослужащего, как получателя льготы. Пенсионный фонд самостоятельно собирает остальную необходимую информацию благодаря цифровым обменам с госреестрами.
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