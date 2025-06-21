Як зараховується стаж періодів трудової діяльності до 1992 року — роз’яснення Пенсійного фонду

Періоди роботи в республіках колишнього СРСР до 1992 року можуть бути зараховані до страхового стажу за умови підтвердження відсутності пенсійних виплат з інших держав.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області роз’яснило особливості зарахування до страхового стажу періодів трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України у республіках колишнього СРСР.

Так, періоди трудової діяльності до 1.01.1992 за межами України у республіках колишнього СРСР зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, особам, які проживають в Україні, за умови нездійснення іншою державою пенсійних виплат таким особам за зазначені періоди відповідно до Порядку підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат.

20 травня 2025 року набув чинності Порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього Союзу РСР для зарахування їх до страхового стажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2025 №562 «Деякі питання обчислення страхового стажу», яким визначено зарахування до страхового стажу періодів роботи до 1.01.1992 осіб, що проживають в Україні та звертаються за призначенням пенсії, за наступних умов:

якщо стаж набуто у країнах, з якими укладено міжнародний договір, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, періоди трудової діяльності особи в будь-якій республіці колишнього Союзу СРСР (крім Української СРСР) зараховуються до страхового стажу на умовах міжнародного договору;

за наявності у документах, наданих для призначення пенсії, періодів трудової діяльності до 1.01.1992 за межами України у республіках колишнього Союзу РСР, у заяві про призначення пенсії особа зазначає інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах;

якщо особа зазначає, що не отримує виплати – додає до заяви про призначення пенсії документи, видані органами, що здійснюють пенсійне забезпечення в іншій державі, які підтверджують факт неотримання таких виплат;

у разі відсутності документів про неотримання в іншій державі пенсійних виплат особа зазначає причини неможливості їх отримання та може звернутись до органу Пенсійного фонду України за допомогою в поданні до іншої держави запиту щодо отримання відповідних документів. До надходження відповідних документів до територіального органу Пенсійного фонду України пенсія особі обчислюється без урахування зазначених періодів роботи до страхового стажу.

Задля підтвердження факту не отримання виплат за періоди стажу, набутого в інших державах, органи Пенсійного фонду України проводять роботу відповідно до Порядку для отримання підтвердних документів.

Після надходження до територіального органу Пенсійного фонду України підтвердних документів проводиться перерахунок пенсії та зазначені періоди роботи, зараховуються до страхового стажу (стажу роботи).

Підтвердні документи визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації відповідно до законодавства.

В контексті Порядку під терміном «інші держави» визначено держави з числа республік колишнього Союзу РСР, до яких належать Азербайджанська РСР, Вірменська РСР, Білоруська РСР, Грузинська РСР, Казахська РСР, Киргизька РСР, Латвійська РСР, Литовська РСР, Молдавська РСР, Російська РФСР, Таджицька РСР, Туркменська РСР, Узбецька РСР, Естонська РСР.

Періоди роботи вахтовим методом, а також періоди перебування у відрядженнях до 1 січня 1992 року в республіках колишнього Союзу РСР працівників, яких було оформлено на роботу на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих в Україні, не вважаються періодами роботи на території інших держав.

Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, укладено з: Азербайджаном, Грузією, Латвією, Литвою, Молдовою та Естонією.

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