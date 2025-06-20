ДБР затримало начальника управління Служби судової охорони у Львівській області – підозрюють у працевлаштуванні знайомого за гроші

Посадовець Судової охорони запевняв знайомого, що має зв’язки з керівництвом і за $4 тисячі зможе забезпечити для нього подальше кар’єрне зростання.

Фото: ДБР

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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали начальника Територіального управління Служби судової охорони у Львівській області та його посередника за підозрою в отриманні хабаря, повідомили в ДБР.

За даними слідства, посадовець обіцяв знайомому влаштувати його на роботу в один із правоохоронних органів Львівщини, запевняючи, що має потрібні зв’язки та може забезпечити кар’єрне зростання. За свої «послуги» він вимагав 4 тисячі доларів США. Не зумівши виконати обіцянку, посадовець запропонував альтернативу — працевлаштування в Службі судової охорони з перспективою швидкого підвищення. Умови залишилися незмінними: 3 тисячі доларів за працевлаштування і ще 1 тисяча після просування по службі.

Для передачі коштів зловмисник залучив посередника. Обох затримали одразу після отримання хабаря. Їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних.

За наявними даними, начальником ТУ Служби судової охорони у Львівській області є Семенина Володимир Петрович.

Нагадаємо, що 17 червня за власним бажанням звільнився голова Служби судової охорони Павло Малихін.

Начальник ТУ ССО у Львівській області Володимир Семенина



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