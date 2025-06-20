ГБР задержало начальника управления Службы судебной охраны во Львовской области – подозревают в трудоустройстве знакомого за деньги

Чиновник Судебной охраны уверял знакомого, что имеет связи с руководством и за $4 тысячи сможет обеспечить для него дальнейший карьерный рост.

Фото: ГБР

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Работники Государственного бюро расследований при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали начальника Территориального управления Службы судебной охраны во Львовской области и его посредника по подозрению в получении взятки, сообщили в ГБР.

По данным следствия, чиновник обещал знакомому устроить его на работу в один из правоохранительных органов Львовщины, уверяя, что имеет нужные связи и может обеспечить карьерный рост. За свои «услуги» он требовал 4 тысячи долларов США. Не сумев выполнить обещание, чиновник предложил альтернативу - трудоустройство в Службе судебной охраны с перспективой быстрого повышения. Условия остались неизменными: 3 тысячи долларов за трудоустройство и еще 1 тысяча после продвижения по службе.

Для передачи средств злоумышленник привлек посредника. Обоих задержали сразу после получения взятки. Им объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

По имеющимся данным, начальником ТУ Службы судебной охраны во Львовской области является Семенина Владимир Петрович.

Напомним, что 17 июня по собственному желанию уволился глава Службы судебной охраны Павел Малыхин.

Начальник ТУ ССО во Львовской области Владимир Семенина

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