В каких случаях работодатель может уволить работника: разъяснение юристов

Юристы рассказали, в каких случаях увольнение работника по инициативе работодателя является законным.

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В трудовом законодательстве предусмотрен ряд оснований, при которых работодатель может инициировать расторжение трудового договора. На это указали специалисты системы бесплатной правовой помощи.

Согласно законодательству, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор, если работник:

Не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе, например, из-за недостаточного уровня квалификации, состояния здоровья или несоответствия, выявленного в период испытательного срока.

Систематически нарушает трудовые обязанности без уважительных причин, если ранее уже применялись дисциплинарные меры.

Допускает прогулы, в том числе, если без уважительной причины отсутствовал на работе более трёх часов.

Также увольнение возможно, если работник:

Появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Совершил моббинг (психологическое преследование) — при условии, что этот факт подтверждён вступившим в силу судебным решением.

Кроме того, работодатель имеет право прекратить трудовые отношения в связи с изменениями в организации производства или труда: ликвидацией предприятия, реорганизацией, банкротством, сокращением штата или перепрофилированием.

Кого нельзя увольнять

Закон защищает от увольнения:

беременных женщин;

женщин с детьми до 3 лет, а в случае необходимости домашнего ухода — до 6 лет;

одиноких матерей с ребёнком до 14 лет или ребёнком с инвалидностью;

мобилизованных работников.

Исключение составляет полная ликвидация предприятия — однако даже в этом случае таких работников обязаны трудоустроить.

Особенности увольнения в условиях военного положения

Во время действия военного положения увольнение работника возможно даже в период:

временной нетрудоспособности;

отпуска (за исключением отпуска в связи с беременностью, родами или уходом за ребёнком до 3 лет).

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