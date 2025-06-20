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У яких випадках роботодавець може звільнити працівника: пояснення юристів

19:56, 20 червня 2025
Юристи розповіли, у яких випадках звільнення працівника з ініціативи роботодавця є законним.
У яких випадках роботодавець може звільнити працівника: пояснення юристів
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У трудовому законодавстві передбачено низку підстав, за яких роботодавець може ініціювати розірвання трудового договору. На це вказали фахівці системи безоплатної правової допомоги.

Відповідно до законодавства, роботодавець має право розірвати трудовий договір, якщо працівник:

  • Не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, наприклад, через недостатній рівень кваліфікації, стан здоров’я або невідповідність, виявлену під час випробувального строку.
  • Систематично порушує трудові обов’язки без поважних причин, якщо до цього вже були застосовані дисциплінарні заходи.
  • Допускає прогули, зокрема, якщо без поважної причини був відсутній на роботі понад три години.

Також звільнення можливе, якщо працівник:

  • З’явився на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.
  • Вчинив мобінг (психологічне цькування) — за умови, що цей факт підтверджено судовим рішенням, яке набрало чинності.

Крім того, роботодавець має право припинити трудові відносини у зв’язку зі змінами в організації виробництва чи праці: ліквідацією підприємства, реорганізацією, банкрутством, скороченням штату чи перепрофілюванням.

Кого не можна звільняти

Закон захищає від звільнення:

  • вагітних жінок;
  • жінок із дітьми до 3 років, а в разі потреби домашнього догляду — до 6 років;
  • одиноких матерів із дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;
  • мобілізованих працівників.

Виняток становить повна ліквідація підприємства — однак і в цьому випадку таких працівників зобов’язані працевлаштувати.

Особливості звільнення в умовах воєнного стану

Під час дії воєнного стану звільнення працівника можливе навіть у період:

  • тимчасової непрацездатності;
  • відпустки (за винятком відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами або доглядом за дитиною до 3 років).

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