Как засчитывается стаж периодов трудовой деятельности до 1992 года — разъяснение Пенсионного фонда

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснило особенности зачёта в страховой стаж периодов трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР.
Так, периоды трудовой деятельности до 01.01.1992 за пределами Украины в республиках бывшего СССР засчитываются в страховой стаж, в том числе на льготных условиях, лицам, проживающим в Украине, при условии неполучения пенсионных выплат от другого государства за указанные периоды в соответствии с Порядком подтверждения неполучения пенсионных выплат другим государством.
20 мая 2025 года вступил в силу Порядок подтверждения неполучения пенсионных выплат другим государством лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР для зачёта их в страховой стаж, утверждённый постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2025 №562 «Некоторые вопросы исчисления страхового стажа», которым определено зачисление в страховой стаж периодов работы до 01.01.1992 лиц, проживающих в Украине и обращающихся за назначением пенсии, при следующих условиях:
Для подтверждения факта неполучения выплат за периоды стажа, приобретённого в иных государствах, органы Пенсионного фонда Украины осуществляют работу согласно Порядку для получения подтверждающих документов.
После поступления в территориальный орган Пенсионного фонда Украины подтверждающих документов производится перерасчёт пенсии, и указанные периоды работы зачисляются в страховой стаж (трудовой стаж).
Подтверждающие документы признаются действительными в Украине при наличии легализации в соответствии с законодательством.
В контексте Порядка под термином «иные государства» определяются государства из числа республик бывшего Союза ССР, к которым относятся: Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Белорусская ССР, Грузинская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Российская РСФСР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Эстонская ССР.
Периоды работы вахтовым методом, а также периоды пребывания в командировках до 1 января 1992 года в республиках бывшего Союза ССР работников, оформленных на работу на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных в Украине, не считаются периодами работы на территории иных государств.
Международные договоры, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, заключены с: Азербайджаном, Грузией, Латвией, Литвой, Молдовой и Эстонией.
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