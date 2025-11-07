Пенсійний фонд перерахував субсидії на опалювальний сезон – де дізнатися інформацію про нарахування

ПФУ перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років.

Пенсійний фонд України провів перерахунок розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон цього року.

Як повідомили у відомстві, виплату субсидій за жовтень здійснено у листопаді.

Розмір допомоги розраховано з урахуванням опалення житла (індивідуального газового, електричного чи централізованого) з 16 жовтня — початку опалювального сезону, тобто за 16 днів, вказують у ПФУ.

Як перевірити субсидію

Дізнатися всю інформацію про нарахування можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Моя субсидія».

Якщо громадянин має право на отримання субсидії, але ще не звертався за нею, подати заяву можна:

онлайн через вебпортал або мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»;

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою на адресу відповідного територіального органу.

Якщо документи подано до 30 листопада включно, субсидія буде призначена з початку опалювального періоду.

У разі звернення після 1 грудня — з місяця подання заяви.

