Пенсионный фонд пересчитал субсидии на отопительный сезон – где узнать информацию о начислении

16:05, 7 ноября 2025
ПФУ пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов.
Фото: Pexels
Пенсионный фонд Украины провел перерасчет размеров жилищных субсидий на отопительный сезон этого года.

Как сообщили в ведомстве, выплата субсидий за октябрь была произведена в ноябре.

Размер помощи рассчитан с учетом отопления жилья (индивидуального газового, электрического или централизованного) с 16 октября — начала отопительного сезона, то есть за 16 дней, указали в ПФУ.

Как проверить субсидию

Узнать всю информацию о начислении можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия».

Если гражданин имеет право на получение субсидии, но еще не обращался за ней, подать заявление можно:

  • онлайн через веб-портал или мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины»;
  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;
  • по почте на адрес соответствующего территориального органа.

Если документы поданы до 30 ноября включительно, субсидия будет назначена с начала отопительного периода.

В случае обращения после 1 декабря — с месяца подачи заявления.

