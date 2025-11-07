Пенсионный фонд пересчитал субсидии на отопительный сезон – где узнать информацию о начислении

ПФУ пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов.

Фото: Pexels

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет размеров жилищных субсидий на отопительный сезон этого года.

Как сообщили в ведомстве, выплата субсидий за октябрь была произведена в ноябре.

Размер помощи рассчитан с учетом отопления жилья (индивидуального газового, электрического или централизованного) с 16 октября — начала отопительного сезона, то есть за 16 дней, указали в ПФУ.

Как проверить субсидию

Узнать всю информацию о начислении можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия».

Если гражданин имеет право на получение субсидии, но еще не обращался за ней, подать заявление можно:

онлайн через веб-портал или мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины»;

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;

по почте на адрес соответствующего территориального органа.

Если документы поданы до 30 ноября включительно, субсидия будет назначена с начала отопительного периода.

В случае обращения после 1 декабря — с месяца подачи заявления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.