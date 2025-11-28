Пенсіонер виїжджає за кордон — як отримати пенсію за 6 місяців наперед

Як оформити заяву та в який спосіб пенсіонеру виплачують кошти за шість місяців наперед.

Українці, які вирішили переїхати на постійне місце проживання за кордон, можуть отримати свою пенсію наперед — одразу за шість місяців. Про це нагадують у Пенсійному фонді, посилаючись на статтю 51 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Як працює механізм виплати?

Згідно із законом, пенсіонер має право отримати кошти одним платежем за пів року наперед, якщо подасть відповідну заяву. Виплата здійснюється з місяця, що настає після зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Куди звертатися?

Заяву на виплату можна подати в будь-якому відділі обслуговування громадян Пенсійного фонду — незалежно від місця проживання.

Які документи потрібні?

Пенсіонер має надати:

заяву встановленого зразка;

паспорт для виїзду за кордон із відміткою про постійне проживання за межами України або інший документ, що посвідчує особу;

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Як надходять кошти?

Піврічна пенсія переказується на банківський рахунок одержувача — так само, як і звичайні виплати в Україні.

