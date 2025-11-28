  1. Суспільство
  2. / В Україні

Пенсіонер виїжджає за кордон — як отримати пенсію за 6 місяців наперед

14:24, 28 листопада 2025
Як оформити заяву та в який спосіб пенсіонеру виплачують кошти за шість місяців наперед.
Українці, які вирішили переїхати на постійне місце проживання за кордон, можуть отримати свою пенсію наперед — одразу за шість місяців. Про це нагадують у Пенсійному фонді, посилаючись на статтю 51 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Як працює механізм виплати?

Згідно із законом, пенсіонер має право отримати кошти одним платежем за пів року наперед, якщо подасть відповідну заяву. Виплата здійснюється з місяця, що настає після зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Куди звертатися?

Заяву на виплату можна подати в будь-якому відділі обслуговування громадян Пенсійного фонду — незалежно від місця проживання.

Які документи потрібні?

Пенсіонер має надати:

  • заяву встановленого зразка;
  • паспорт для виїзду за кордон із відміткою про постійне проживання за межами України або інший документ, що посвідчує особу;
  • довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Як надходять кошти?

Піврічна пенсія переказується на банківський рахунок одержувача — так само, як і звичайні виплати в Україні.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

