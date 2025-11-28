  1. Общество
  2. / В Украине

Пенсионер выезжает за границу — как получить пенсию за 6 месяцев вперед

14:24, 28 ноября 2025
Как оформить заявление и каким образом пенсионеру выплачивают средства за шесть месяцев вперед.
Украинцы, которые решили переехать на постоянное место жительства за границу, могут получить свою пенсию авансом — сразу за шесть месяцев. Об этом напоминают в Пенсионном фонде, ссылаясь на статью 51 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Как работает механизм выплаты?

Согласно закону, пенсионер имеет право получить средства одним платежом за полгода вперед, если подаст соответствующее заявление. Выплата осуществляется с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрации места проживания в Украине.

Куда обращаться?

Заявление на выплату можно подать в любом отделе обслуживания граждан Пенсионного фонда — независимо от места проживания.

Какие документы нужны?

Пенсионер должен предоставить:

  • заявление установленного образца;
  • паспорт для выезда за границу с отметкой о постоянном проживании за пределами Украины или иной документ, удостоверяющий личность;
  • справку о снятии с регистрации места проживания в Украине.

Как поступают средства?

Полугодовая пенсия переводится на банковский счет получателя — так же, как и обычные выплаты в Украине.

