У яких містах світу жити найдорожче і найдешевше: що показує новий рейтинг

Життя у мегаполісах світу дорожчає нерівномірно: поки одні міста роками утримують статус найдорожчих, інші залишаються доступними навіть за глобальної інфляції. Свіжий рейтинг вартості життя від Numbeo показав разючий контраст між Європою, США та Азією — і окремо окреслив місце України на цій мапі.

Цюріх знову найдорожчий

Найдорожчим містом для життя традиційно залишається Цюріх. Швейцарське місто очолює рейтинг уже кілька років поспіль і не здає позицій. Загалом міста Швейцарії посіли перші шість сходинок списку, підтвердивши статус країни з однією з найвищих вартостей життя у світі.

Слідом у рейтингу йде Нью-Йорк — найдорожчий мегаполіс Сполучених Штатів.

За даними Numbeo, у Швейцарії середня оренда однокімнатної квартири перевищує 80 тисяч гривень на місяць, тоді як середній дохід становить понад 300 тисяч гривень.

Де жити найдешевше

Протилежну крайність рейтингу посідає Коїмбатур — місто в Індії, яке визнано найдешевшим для проживання серед усіх учасників списку. Тут оренда однокімнатної квартири в середньому коштує близько 7 тисяч гривень, а дохід — орієнтовно 20 тисяч гривень на місяць.

Україна — серед найдоступніших у Європі

У глобальному рейтингу з 479 міст українські населені пункти розмістилися у нижній частині списку. Київ посів 412 місце, Одеса — 429, Львів — 430.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становить близько 10 тисяч гривень (рейтинг оперує середніми показниками). За оцінкою Numbeo, українські міста разом із Пріштиною у Косово та містами Молдови є найдешевшими для проживання в Європі.

Окремо вказується, що останню позицію у європейському рейтингу вартості житла посідає Харків. Серед країн Європейського Союзу найдоступнішими залишаються міста Румунія та Болгарія.

Що показує рейтинг

Рейтинг Numbeo ґрунтується на порівнянні цін на житло, продукти, транспорт та базові послуги й дозволяє оцінити загальну фінансову доступність життя в різних містах світу. Він наочно демонструє, наскільки різними можуть бути умови проживання — навіть у межах одного континенту.

