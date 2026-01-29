Українець Анатолій Трубін повторив унікальний рекорд завдяки голу «Реалу» у Лізі чемпіонів
Воротар збірної України та португальської «Бенфіки» Анатолій Трубін повторив унікальний рекорд Ліги чемпіонів. Сталося це у матчі восьмого туру основного раунду змагань.
Українець забив вирішальний гол «Бенфіки» у матчі проти мадридського «Реала» у Лізі чемпіонів.
Гол Трубіна не лише вивів «Бенфіку» у плейоф ЛЧ та приніс йому номінацію на звання найкращого у турі Ліги чемпіонів. Українець також вписав своє ім'я в історію: став п'ятим воротарем в історії, що відзначився голом у матчі ЛЧ.
При цьому серед п'яти воротарів лише три забивали гол з гри у Лізі чемпіонів. Ще два забивали пенальті.
Усі воротарі, що забивали у Лізі чемпіонів
Ганс-Йорг Бутт («Гамбург», «Баєр», «Баварія») — 3 (усі з пенальті)
Сінан Болат (АЗ) — 1
Вінсент Еньяма («Хапоель» Тель-Авів) — 1 (з пенальті)
Іван Проведель («Лаціо») — 1
Анатолій Трубін («Бенфіка») — 1
За даними OptaJose, Трубін також став першим голкіпером в історії, що забив «Реалу» у будь-якому з єврокубків. Загалом мадридці лише втретє в історії пропустили гол від воротаря в усіх турнірах.
«Я не усвідомлював, що нам потрібен ще один гол для виходу в плей-оф. Коли ми заробили штрафний, я побачив, як усі дивляться на мене і закликають йти вперед, включно з тренером. Це був неймовірний момент.
У матчі проти «Порту» я теж був близький до голу, але сьогодні мені це вдалося. Я щасливий. Навіть не знаю, що сказати – для Павлідіса забивати звично, а для мене це перший гол, і це неймовірно», – сказав Трубін після матчу.
