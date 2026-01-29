  1. Общество
Украинец Анатолий Трубин повторил уникальный рекорд благодаря голу «Реалу» в Лиге чемпионов

10:15, 29 января 2026
Украинский голкипер вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин повторил уникальный рекорд Лиги чемпионов. Произошло это в матче восьмого тура основного раунда соревнований.

Украинец забил решающий гол «Бенфики» в матче против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

Гол Трубина не только вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ и принес ему номинацию на звание лучшего в туре Лиги чемпионов. Украинец также вписал свое имя в историю: стал пятым вратарем в истории, отличившимся голом в матче ЛЧ.

При этом среди пяти вратарей лишь трое забивали гол с игры в Лиге чемпионов. Еще двое отличались с пенальти.

Все вратари, забивавшие в Лиге чемпионов

Ганс-Йорг Бутт («Гамбург», «Байер», «Бавария») — 3 (все с пенальти)

Синан Болат (АЗ) — 1

Винсент Эньямa («Хапоэль» Тель-Авив) — 1 (с пенальти)

Иван Проведель («Лацио») — 1

Анатолий Трубин («Бенфика») — 1

По данным OptaJose, Трубин также стал первым голкипером в истории, который забил «Реалу» в любом из еврокубков. В целом мадридцы лишь в третий раз в истории пропустили гол от вратаря во всех турнирах.

«Я не осознавал, что нам нужен еще один гол для выхода в плей-офф. Когда мы заработали штрафной, я увидел, как все смотрят на меня и призывают идти вперед, включая тренера. Это был невероятный момент.

В матче против «Порту» я тоже был близок к голу, но сегодня мне это удалось. Я счастлив. Даже не знаю, что сказать — для Павлидиса забивать привычно, а для меня это первый гол, и это невероятно», — сказал Трубин после матча.

