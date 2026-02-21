  1. Суспільство

Дональд Трамп запровадив 10-відсоткові глобальні мита для всіх країн

08:48, 21 лютого 2026
У Білому домі повідомили, що указ Дональда Трампа про нові тарифи набуде чинності 24 лютого.
Дональд Трамп запровадив 10-відсоткові глобальні мита для всіх країн
Фото: gettyimages
Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав указ про запровадження 10% глобальних мит для всіх країн, про який він повідомляв раніше.

«Для мене велика честь підписати в Овальному кабінеті указ про введення 10-відсоткових глобальних мит для всіх країн, який набуде чинності майже негайно», - заявив американський лідер.

Трамп раніше заявляв, що запровадить 10-відсотковий глобальний тариф відповідно до торгового закону, відомого як Розділ 122.

За даними CNN, ці тарифи можуть діяти лише протягом 150 днів, якщо американський Конгрес не продовжить їхню дію.

Згодом у Білому домі повідомили, що указ Трампа про нові тарифи набуде чинності 24 лютого.

Раніше Верховний суд США визнав незаконними тарифи Дональда Трампа на імпорт.

США Дональд Трамп

