Дональд Трамп ввел 10-процентные глобальные пошлины для всех стран

08:48, 21 февраля 2026
В Белом доме сообщили, что указ Дональда Трампа о новых тарифах вступит в силу 24 февраля.
Фото: gettyimages
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении 10% глобальных пошлин для всех стран, о которых он сообщал ранее.

«Для меня большая честь подписать в Овальном кабинете указ о введении 10-процентных глобальных пошлин для всех стран, который вступит в силу почти немедленно», — заявил американский лидер.

Трамп ранее заявлял, что введет 10-процентный глобальный тариф в соответствии с торговым законом, известным как Раздел 122.

По данным CNN, эти тарифы могут действовать лишь в течение 150 дней, если американский Конгресс не продлит их действие.

Позднее в Белом доме сообщили, что указ Трампа о новых тарифах вступит в силу 24 февраля.

Ранее Верховный суд США признал незаконными тарифы Дональда Трампа на импорт.

США Дональд Трамп

