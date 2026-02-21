Україна вперше за 16 років залишилась без медалей зимової Олімпіади

Минулого разу аналогічний результат був на Олімпійських іграх-2010 у Ванкувері.

Фото: ua.news

Спортсмени збірної України без медалей завершили виступ на зимовій Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Головними надіями на олімпійські нагороди були фристайлісти, адже саме в цьому виді на минулих двох Олімпіадах золото і срібло для України виборов Олександр Абраменко. Однак стрибки у лижних акробатів в Італії не задалися.

Також шанси поборотися за олімпійську медаль були у скелетоніста Владислава Гераскевича, але МОК дискваліфікував українця через те, що на тренувальних заїздах він носив «шолом пам'яті» з фото вбитих Росією атлетів.

Крім того, українські біатлоністи не змогли нав'язати боротьбу у своїх гонках.

Таким чином, збірна України завершила зимову Олімпіаду без медалей вперше за 16 років та втретє в історії. Минулого разу аналогічний результат був на Іграх-2010 у Ванкувері, а раніше — в Солт-Лейк-Сіті-2002. У Сочі-2014 українці завоювали дві медалі, а в Пхьончхані-2018 і Пекіні-2022 — по одній.

